Абдухакимов: в Узбекистане заработает горячая линия для туристов

"По единому номеру 200-00-88 любой турист, наш или иностранный, может позвонить и получить информацию как минимум на трех языках: узбекском, английском и русском".
"Информация самая разнообразная — от сведений о гостиницах и туроператорах до расписания культурных событий в городах Узбекистана. Кроме того, кол-центр будет связан со всеми экстренными службами, таможенными органами и хокимиятами для оказания необходимой помощи при возникновении сложных ситуаций", — пояснил Абдухакимов.
К примеру, принимаются меры по снижению стоимости международных авиабилетов, в полтора раза увеличится масса бесплатного багажа, а туристам в стране разрешат фотографировать большинство объектов, в том числе снимать в метро.