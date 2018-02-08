Абдухакимов: в Узбекистане заработает горячая линия для туристов

Глава Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал, какие меры поддержки гостей республики будут предприняты в ближайшее время. В частности, для удобства туристов открывается единый кол-центр

"По единому номеру 200-00-88 любой турист, наш или иностранный, может позвонить и получить информацию как минимум на трех языках: узбекском, английском и русском".

"Информация самая разнообразная — от сведений о гостиницах и туроператорах до расписания культурных событий в городах Узбекистана. Кроме того, кол-центр будет связан со всеми экстренными службами, таможенными органами и хокимиятами для оказания необходимой помощи при возникновении сложных ситуаций", — пояснил Абдухакимов.

© Sputnik/ Сергей Пивоваров Uzbekistan Airways увеличит норму бесплатного провоза багажа

Для привлечения туристов в республике наметился ряд перемен, которые касаются как сферы пассажирских перевозок, так и отмены некоторых существовавших ограничений.

К примеру, принимаются меры по снижению стоимости международных авиабилетов, в полтора раза увеличится масса бесплатного багажа, а туристам в стране разрешат фотографировать большинство объектов, в том числе снимать в метро.