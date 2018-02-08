Кулаева: качества работника будущего - это постоянное повышение компетенции

"К 2030 году примерно 15% рабочей силы на мировых рынках будет вытеснено".радио Sputnik.
Уже сейчас понятны необходимые качества работников будущего — это должны быть постоянно осваивающие новые компетенции и получающие новые знания люди.
Работникам будущего нужно будет постоянно переучиваться и получать новые знания, рассказала директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева
"К 2030 году примерно 15% рабочей силы на мировых рынках будет вытеснено".радио Sputnik.
Уже сейчас понятны необходимые качества работников будущего — это должны быть постоянно осваивающие новые компетенции и получающие новые знания люди.
По данным Минздрава Узбекистана, несколько руководящих сотрудников районного медобъединения лишились своих должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Будет оптимизировано пять направлений: техобслуживание, ремонт, персонал, транспорт и снабжение
Касымов в 2011 году приехал на заработки в Турцию, где его осудили за грабеж на 11,5 лет, в тюрьме его завербовали члены ИГ и в 2016 он совершил побег в составе группы, после чего начал заниматься переправкой боевиков в Сирию
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В Павлодарской области Казахстана чиновников наказали за компрометирующие фото в соцсетях – что не понравилось надзорному органу?
В Кыргызстане разрабатывается механизм, который призван помешать сотрудникам правоохранительных органов тратить взятки.
Отстраненным сотрудникам МВД Таджикистана дали срок привести себя в форму – скольких уже уволили?