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Директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева
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Кулаева: качества работника будущего - это постоянное повышение компетенции

Радио
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Работникам будущего нужно будет постоянно переучиваться и получать новые знания, рассказала директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева

"К 2030 году примерно 15% рабочей силы на мировых рынках будет вытеснено".

"При этом тревога от подобных ожиданий понятна, но не всегда оправданна, потому что речь идет в первую очередь о трансформациях экономики. Фразе "овцы съели людей" уже пятьсот лет", — подчеркнула Кулаева в эфире радио Sputnik.

Уже сейчас понятны необходимые качества работников будущего — это должны быть постоянно осваивающие новые компетенции и получающие новые знания люди.

Теги:
работник, Узбекистан



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