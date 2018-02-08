Кулаева: качества работника будущего - это постоянное повышение компетенции

Касымов в 2011 году приехал на заработки в Турцию, где его осудили за грабеж на 11,5 лет, в тюрьме его завербовали члены ИГ и в 2016 он совершил побег в составе группы, после чего начал заниматься переправкой боевиков в Сирию

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