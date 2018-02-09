Ющенко: США насаждают хаос в Афганистане

О планах США на Афганистан рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко

Заместитель министра обороны США по вопросам безопасности в Азии и на Тихом океане Рандалл Шривер заявил, что военные операции в Афганистане в 2018 году обойдутся Вашингтону в 45 миллиардов долларов.

"США не отходят от своей колониальной политики. Они обозначают позицию: "Нам это интересно, Афганистан будет под нашим контролем, и мы будем обращать внимание, в том числе и военное"", — утверждает Ющенко.

По словам эксперта, одной рукой Штаты создают террористические группировки, другой — с ними борются.