Шмелев: главная проблема Совбеза ООН — нераспространение ядерного оружия

Казахстан благодарен России за поддержку его председательства в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД этой страны Кайрат Абдрахманов на встрече с российским министром Сергеем Лавровым.
"У Казахстана есть высококвалифицированные дипломаты, которые в состоянии успешно решать эти задачи, вести на должном профессиональном уровне необходимые переговоры с членами Совбеза", — сказал Борис Шмелев радио Sputnik.
Эксперт считает, что главными проблемами, на которых сосредоточится Совбез ООН, будут обеспечение ядерной безопасности и вопрос о нераспространении ядерного оружия.