Шмелев: главная проблема Совбеза ООН — нераспространение ядерного оружия

О том, как Казахстан председательствует в Совбезе ООН, рассказал дипломат, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелев

Казахстан благодарен России за поддержку его председательства в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД этой страны Кайрат Абдрахманов на встрече с российским министром Сергеем Лавровым.

Совбез ООН играет очень большую роль в поддержании порядка в мире. Борис Шмелев напомнил, что от председателя зависит немало в функционировании этой структуры.

"У Казахстана есть высококвалифицированные дипломаты, которые в состоянии успешно решать эти задачи, вести на должном профессиональном уровне необходимые переговоры с членами Совбеза", — сказал Борис Шмелев радио Sputnik.

Эксперт считает, что главными проблемами, на которых сосредоточится Совбез ООН, будут обеспечение ядерной безопасности и вопрос о нераспространении ядерного оружия.