17:08 09 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Борис Шмелев
© Sputnik Александр Натрускин

Шмелев: главная проблема Совбеза ООН — нераспространение ядерного оружия

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0

О том, как Казахстан председательствует в Совбезе ООН, рассказал дипломат, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, заведующий кафедрой международных отношений Дипломатической академии МИД РФ Борис Шмелев

Казахстан благодарен России за поддержку его председательства в Совете Безопасности ООН, заявил глава МИД этой страны Кайрат Абдрахманов на встрече с российским министром Сергеем Лавровым.

Совбез ООН играет очень большую роль в поддержании порядка в мире. Борис Шмелев напомнил, что от председателя зависит немало в функционировании этой структуры.

"У Казахстана есть высококвалифицированные дипломаты, которые в состоянии успешно решать эти задачи, вести на должном профессиональном уровне необходимые переговоры с членами Совбеза", — сказал Борис Шмелев радио Sputnik.

Эксперт считает, что главными проблемами, на которых сосредоточится Совбез ООН, будут обеспечение ядерной безопасности и вопрос о нераспространении ядерного оружия.

Теги:
ядерное оружие, Совет безопасности ООН, СНГ, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
    Государство – не подтяжки!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство не должно "поддерживать штаны" проблемным частным банкам.

  • Пограничник патрулирует границу. Архивное фото
    Тучи ходят хмуро!

    Какова ситуация на кыргызско-таджикской границе после вчерашнего инцидента, и как работают контрольно-пропускные пункты - в материале Sputnik.

  • Аудитория вуза
    Учения свет

    Sputnik узнал, как много граждан Таджикистана выехали на обучение в Россию в 2017 году, и сколько всего студентов из республики обучается в российских вузах.

  • Испытательный поезд, пущенный по По железнодорожной ветке Астара (Азербайджан) – Астара (Иран)
    Первый пошел

    Первый состав с предназначенной для Ирана российской древесиной проследовал по железной дороге через Азербайджан и добрался до ИРИ.

  • Пассажиры на станции минского метро
    64 рубля ущерба

    Суд Первомайского района Минска вынес приговор 38-летнему россиянину, который в ноябре избил сотрудника метро.

  • Денис Саманба
    Умом Россию понимать!

    Предприниматель и блогер из Абхазии Денис Саманба отправляется в путешествие по России, чтобы попасть в самые интересные и красивые места страны.

  • Подсудимые в зале суда
    Будут сидеть

    Суд Санкт-Петербурга продлил срок ареста двум гражданам Армении, обвиняемым в убийстве работницы Мариинского театра, пережившей блокаду.

  • Здание Даугавпилсской городской думы
    Охота на ведьм

    Депутаты Сейма поддержали поправки в закон, запрещающие участие в выборах бывших агентов, штатных сотрудников и информаторов КГБ СССР.

  • Максим Юраков, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Росcийского университета дружбы народов
    Призывной дефицит

    У Литвы нет денег на всеобщий призыв в армию – Sputnik узнал, во сколько может обойтись инициатива министерства обороны.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Додон против!

    Молдавский лидер раскритиковал принятую парламентом республики декларацию, обращенную к России – что сказал президент?

  • Сергей Кривошеев
    НАТО обязывает

    Ветеран ФСБ прокомментировал заявление внешней разведки Эстонии о том, что только Россия может угрожать независимости этой балтийской страны.

  • Сергей Мелкуев
    Все бегут!

    Тренер по легкой атлетике Сергей Мелкуев рассказал в эфире Sputnik Южная Осетия об истории и перспективах этого вида спорта в республике.

  • Расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
    Государство – не подтяжки!

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство не должно "поддерживать штаны" проблемным частным банкам.

  • Пограничник патрулирует границу. Архивное фото
    Тучи ходят хмуро!

    Какова ситуация на кыргызско-таджикской границе после вчерашнего инцидента, и как работают контрольно-пропускные пункты - в материале Sputnik.

  • Аудитория вуза
    Учения свет

    Sputnik узнал, как много граждан Таджикистана выехали на обучение в Россию в 2017 году, и сколько всего студентов из республики обучается в российских вузах.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Выход в открытый космос у МКС
Земля в иллюминаторе: что видят космонавты с борта МКС
СПУТНИК_Пес-инвалид из Улан-Удэ нашел хозяйку и дом
Истерзанный живодерами пес нашел любящую семью в Новосибирске
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054