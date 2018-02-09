Долгополов: после упреков МОК CAS не мог вынести другой вердикт

Сейчас МОК превратилась в организацию, послушно кивающую тем, кто является ее главным спонсором, считает эксперт Николай Долгополов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции всех 47 российских спортсменов, которые не получили приглашение на Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане.

Такое решение в пятницу, за несколько часов до открытия Олимпиады, озвучил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

По словам главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) является "приятной новостью".

В интервью Sputnik Литва заместитель главного редактора "Российской газеты", вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Николай Долгополов рассказал, что другого решения от CAS ожидать было нельзя.

"После тех упреков, которые президент МОК Томас Бах бросил в адрес CAS, после угроз о его реформировании вынести другое решение людям, которые являются "рабочими лошадками" CAS и МОК, было просто невозможно. Сколько сейчас идет разговоров о демократии. Сколько идет разговоров о том, что МОК — это демократический, а вовсе не политический орган", — отметил эксперт.