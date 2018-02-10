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Армен Гаспарян, архивное фото
© sputnik

Гаспарян - об американских пропагандистских центрах в странах СНГ

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О деятельности прозападных структур в постсоветских странах рассказал журналист, писатель Армен Гаспарян

В Москве состоялась презентации доклада "Ресурсы влияния зарубежных "фабрик мысли" (think tank) на российские общественно-политические процессы". Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и журналист, писатель Армен Гаспарян обозначили цели и принципы работы зарубежных "мозговых центров" в отношении России, стран ближнего зарубежья и Балтии.

В эфире радио Sputnik Гаспарян отметил, что зарубежные так называемые "фабрики мысли" занимаются разработкой технологий, способных оказать влияние на внутреннюю политику зависимых постсоветских стран.

"В Кыргызстане на сегодняшний день насчитывается около 13 тысяч НКО — это самое большое количество на постсоветском пространстве, если считать на душу населения. То есть это одна такая некоммерческая организация на 8-9 человек… Источниками грантов для этих организаций на 86% являются США и ЕС. При этом называться НКО могут абсолютно нейтрально", — сказал эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.

 




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