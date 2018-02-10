Достов: биткоин – карикатурная единица, в которую вкладываться не стоит

Для большинства неквалифицированных инвесторов вложения в биткоин или любые другие манипуляции на рынке - это лотерея, причем в долгосрочной перспективе проигрышная, считает эксперт Виктор Достов

В эфире радиол Sputnik председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов высказал мнение, что на любых рынках непрофессионалы, как правило, проигрывают.

"Вы можете вложиться, если вы человек азартный, или если у вас есть глубокое понимание рынка, или если вы просто готовы рискнуть собственными деньгами. Но в целом для большинства неквалифицированных инвесторов это лотерея, причем в долгосрочной перспективе проигрышная", — предупредил эксперт.

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