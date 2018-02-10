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Глава государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов
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Абдухакимов: пусть сами туристы экспортируют продукцию из Узбекистана

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Глава Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов рассказал о некоторых нововведениях, которые не только облегчат пребывание гостей в республике, но и помогут национальной экономике.

В частности, руководитель председатель комитета по туризму рассказал об увеличении нормы бесплатного багажа для пассажиров эконом-класса в среднем на 10 килограммов, то есть в полтора раза.

"С февраля авиакомпания внедряет новые лимиты бесплатного багажа, увеличив его на 10 килограммов. Эта мера вводится в рамках внедрения у нас системы Duty Free и Tax Free. Это позволит туристу провозить большее количество багажа. Мы экспортируем свою продукцию за рубеж, например, тот же текстиль, но если турист сможет сам это все купить и вывезти, это же будет выгодно Узбекистану", — пояснил .

По его словам, незначительная, казалось бы, прибавка в пересчете на годовой пассажиропоток может сослужить хорошую службу узбекскому экспорту. По мнению главы , эту сферу нужно воспринимать не только как рекреационный бизнес, но и как вполне эффективный экономический инструмент.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Государственный комитет по туризму, Узбекистан, Туризм, Экспорт



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