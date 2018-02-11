Барциц: российских спортсменов в Пхенчхане будут "давить"

Судейская коллегия на Олимпиаде в Корее будет настроена против российских спортсменов, всячески будет их давить, уверен Валерий Барциц

Вице-президент Олимпийского комитета Абхазии, судья международной категории Валерий Барциц в эфире Sputnik Абхазия заявил, что сегодня спорт превратили в политику.

"На Международный спортивный арбитражный суд оказали влияние другие структуры. Не зря он сначала принял решение в пользу российских спортсменов, а затем полностью пересмотрел", — отметил он.

Напомним, решением Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх в статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.

В пятницу, 9 февраля, на стадионе в Пхёнчхане состоялась церемония открытия Игр-2018.

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