Барциц: российских спортсменов в Пхенчхане будут "давить"

Вице-президент Олимпийского комитета Абхазии, судья международной категории Валерий Барциц в эфире Sputnik Абхазия заявил, что сегодня спорт превратили в политику.
"На Международный спортивный арбитражный суд оказали влияние другие структуры. Не зря он сначала принял решение в пользу российских спортсменов, а затем полностью пересмотрел", — отметил он.
Напомним, решением Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх в статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.
В пятницу, 9 февраля, на стадионе в Пхёнчхане состоялась церемония открытия Игр-2018.
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