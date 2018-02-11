Иншаков: решение завести собаку должно быть взвешенным и обдуманным

Поведение собаки на 99 процентов зависит от того, какой у нее хозяин, уверен президент Российской кинологической федерации Александр Иншаков

В эфире радио Sputnik актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Александр Иншаков отметил, что в первую очередь человек должен решить, для чего он заводит собаку — для семьи, для себя или для охраны.

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"Не приобретайте собак, не посоветовавшись со специалистами или с теми людьми, у которых уже есть четвероногий питомец, потому что, приобретая собаку, вы фактически приобретаете члена семьи — это на всю жизнь", — посоветовал эксперт.

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