Головина: со временем грань между "мужским" и "женским" спортом сотрется

В эфире Sputnik Грузия участница трех Олимпийских игр в соревнованиях по прыжкам на батуте Люба Головина отметила, РR необходим спорту, так как зачастую многие люди просто не знают о существовании многих дисциплин.
Что касается прыжков на батуте, то этим видом спорта могут заниматься как мужчины, так и женщины.
"Разница лишь в том, что у женщин прыжки более красивые и женственные. А мужчины выполняют экстремальные прыжки и более сложные комбинации", — поделилась спортсменка.
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