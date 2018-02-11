Головина: со временем грань между "мужским" и "женским" спортом сотрется

Есть отнюдь неженские виды спорта, например, тяжелая атлетика или футбол, однако со временем ситуация изменится и ими будут заниматься все больше девушек, полагает грузинская спортсменка Люба Головина

В эфире Sputnik Грузия участница трех Олимпийских игр в соревнованиях по прыжкам на батуте Люба Головина отметила, РR необходим спорту, так как зачастую многие люди просто не знают о существовании многих дисциплин.

Что касается прыжков на батуте, то этим видом спорта могут заниматься как мужчины, так и женщины.

"Разница лишь в том, что у женщин прыжки более красивые и женственные. А мужчины выполняют экстремальные прыжки и более сложные комбинации", — поделилась спортсменка.

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