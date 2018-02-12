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Ольга Крыштановская
© facebook/Ольга Крыштановская

Крыштановская: России присуще ощущение праздника и подъема на выборах

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Выборы главы государства – это важное событие, интерес к которому всегда очень большой, заявила Ольга Крыштановская

Доктор социологических наук и директор исследовательского центра "Лаборатория Крыштановской" Ольга Крыштановская в эфире радио Sputnik прокомментировала предполагаемую явку на президентских выборах в РФ.

По данным соцопросов, более 79% россиян намерены принять участие в предстоящих 18 марта выборах президента России. Однако, по мнению эксперта, эти цифры неточные.

Выборы президента РФ 2018
© Sputnik/ Максим Блинов
Президентские выборы в России как механизм подтверждения лидерства
"Проценты, конечно, высокие, но здесь кроется лукавая цифра, так как не все участвующие в опросе в итоге проголосуют на выборах: кто-то не сможет, кто-то поленится, кто-то не успел оформить регистрацию в другом месте — причин может быть масса", — отметила эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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