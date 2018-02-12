Петренко рассказала о ходе расследования крушения Ан-148 в Подмосковье

Руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко прокомментировала ход расследования крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

По факту крушения самолета Ан-148 Московское межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже дал поручение принять это дело к производству Главному следственному управлению СК России. Сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты Центрального аппарата, имеющие опыт расследования авиакатастроф. Первая группа уже прибыла на место происшествия", — сообщила Петренко Sputnik Беларусь.

Напомним, пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение накануне, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья.

Все находившиеся на борту 65 пассажиров (в том числе трое детей) и шесть членов экипажа погибли.