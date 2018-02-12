15:35 12 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко
© Фото: Следственный комитет России

Петренко рассказала о ходе расследования крушения Ан-148 в Подмосковье

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (7)
50 0 0

Руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко прокомментировала ход расследования крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

По факту крушения самолета Ан-148 Московское межрегиональное Следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса России: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже дал поручение принять это дело к производству Главному следственному управлению СК России. Сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и криминалисты Центрального аппарата, имеющие опыт расследования авиакатастроф. Первая группа уже прибыла на место происшествия", — сообщила Петренко Sputnik Беларусь.

Напомним, пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" рейса 703 Москва — Орск потерпел крушение накануне, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья.

Все находившиеся на борту 65 пассажиров (в том числе трое детей) и шесть членов экипажа погибли.

 

Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (7)
Теги:
Подмосковье, Происшествие на воздушном транспорте



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Запуск ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган
    ПРО ракеты

    Российскую ракету системы ПРО испытали на казахстанском полигоне "Сары-Шаган" – что известно о модернизированном оружии?

  • Книги и портрет Чингиза Айтматова. Архивное фото
    Айтматов навсегда

    В Ливане презентуют книгу ливанского писателя Имадеддина Раефа о народном писателе Кыргызстана Чингизе Айтматове.

  • Суд, архивное фото
    Кладбищенское дело

    Мосгорсуд проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.

  • Мечеть в полностью разрушенном во время боевых действий городе Агдам
    Следи за собой!

    Минская группа ОБСЕ после посещения зоны карабахского конфликта призвала стороны воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий.

  • Фемида, архивное фото
    Обжалованию подлежит

    Авторы информационного агентства "Регнум", приговоренные к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания, подали апелляционную жалобу.

  • Таисия Алания
    Знак ткачества

    Как музейный экспонат – старинный ткацкий станок – помог восстановлению народного абхазского ткацкого ремесла.

  • Запуск ракеты ПРО с полигона Сары-Шаган
    ПРО ракеты

    Российскую ракету системы ПРО испытали на казахстанском полигоне "Сары-Шаган" – что известно о модернизированном оружии?

  • Книги и портрет Чингиза Айтматова. Архивное фото
    Айтматов навсегда

    В Ливане презентуют книгу ливанского писателя Имадеддина Раефа о народном писателе Кыргызстана Чингизе Айтматове.

  • Суд, архивное фото
    Кладбищенское дело

    Мосгорсуд проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

На месте крушения самолета Ан-148 в Московской области
Последний полет: что происходит на месте падения Ан-148
СПУТНИК_Торт в виде невесты
Идеальная невеста: кондитеры из Дубая испекли необычный торт на свадьбу
Узбекистан на пути в ВТО
Узбекистан на пути в ВТО

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054