Делягин о выборах: Собчак останется дорогостоящей ведущей корпоративов

Результат выборов ни у кого сомнений не вызывает, считает известный экономист Михаил Делягин. По его мнению, всех это устраивает.
Что касается кандидатов в президенты, то после выборов некоторых из них ожидают изменения, кто-то поправит свое положение, ну а кто-то вынужден будет привыкать к новой ситуации, считает Михаил Делягин.
Делягин с сарказмом отозвался о перспективах развития российской экономики после выборов. Он считает, что для этого мало предпосылок, хотя в правительстве есть толковые люди. Чтобы начались серьезные изменения в экономике, надо поменять состав команды, отвечающей за это, отмечает эксперт.