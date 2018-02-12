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Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин
© Sputnik/ Александр Вильф

Делягин о выборах: Собчак останется дорогостоящей ведущей корпоративов

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О грядущих президентских выборах в России рассуждает доктор экономических наук Михаил Делягин

Российский Центризбирком утвердил избирательный бюллетень для выборов президента России, которые пройдут в стране 18 марта. В бюллетень вошли восемь кандидатов, чьи фамилии расположены в алфавитном порядке — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Результат выборов ни у кого сомнений не вызывает, считает известный экономист Михаил Делягин. По его мнению, всех это устраивает.

Что касается кандидатов в президенты, то после выборов некоторых из них ожидают изменения, кто-то поправит свое положение, ну а кто-то вынужден будет привыкать к новой ситуации, считает Михаил Делягин.

Выборы президента РФ 2018
© Sputnik/ Максим Блинов
Президентские выборы в России как механизм подтверждения лидерства
"Идеальный исход выборов президента России для каждого свой", — сказал эксперт Sputnik Беларусь.

Делягин с сарказмом отозвался о перспективах развития российской экономики после выборов. Он считает, что для этого мало предпосылок, хотя в правительстве есть толковые люди. Чтобы начались серьезные изменения в экономике, надо поменять состав команды, отвечающей за это, отмечает эксперт.

Теги:
президент, выборы, Россия



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