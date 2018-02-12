Делягин о выборах: Собчак останется дорогостоящей ведущей корпоративов

Российский Центризбирком утвердил избирательный бюллетень для выборов президента России, которые пройдут в стране 18 марта. В бюллетень вошли восемь кандидатов, чьи фамилии расположены в алфавитном порядке — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Результат выборов ни у кого сомнений не вызывает, считает известный экономист Михаил Делягин. По его мнению, всех это устраивает.

Что касается кандидатов в президенты, то после выборов некоторых из них ожидают изменения, кто-то поправит свое положение, ну а кто-то вынужден будет привыкать к новой ситуации, считает Михаил Делягин.

© Sputnik/ Максим Блинов Президентские выборы в России как механизм подтверждения лидерства

"Идеальный исход выборов президента России для каждого свой", — сказал эксперт Sputnik Беларусь.

Делягин с сарказмом отозвался о перспективах развития российской экономики после выборов. Он считает, что для этого мало предпосылок, хотя в правительстве есть толковые люди. Чтобы начались серьезные изменения в экономике, надо поменять состав команды, отвечающей за это, отмечает эксперт.