Авиационный эксперт Прядка о возможной причине крушения Ан-148

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МВД Узбекистана отреагировало на сообщение о суициде парня после допроса Ранее в интернете была опубликована информация о том, что 23-летний житель Андижана покончил с собой после допроса 109

Узбекистанец выдавал технический спирт за качественный алкоголь Узбекистанец, кыргызстанец и азербайджанец разбавляли технический спирт водой и продавали по сниженным ценам предпринимателям под видом качественного алкоголя, в ходе следствия изъято 8 тысяч бутылок 104