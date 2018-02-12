Авиационный эксперт Прядка о возможной причине крушения Ан-148

В эфире радио Sputnik эксперт авиационной сферы, генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал, что в момент, когда летчики выруливали на взлетно-посадочную полосу, у них возникла заминка.
О возможных причинах крушения самолета Ан-148 в Подмосковье рассказал эксперт авиационной сферы Виктор Прядка
В эфире радио Sputnik эксперт авиационной сферы, генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал, что в момент, когда летчики выруливали на взлетно-посадочную полосу, у них возникла заминка.
Ранее в интернете была опубликована информация о том, что 23-летний житель Андижана покончил с собой после допроса
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Российскую ракету системы ПРО испытали на казахстанском полигоне "Сары-Шаган" – что известно о модернизированном оружии?
В Ливане презентуют книгу ливанского писателя Имадеддина Раефа о народном писателе Кыргызстана Чингизе Айтматове.
Мосгорсуд проведет предварительное слушание по делу в отношении предполагаемых организаторов беспорядков на Хованском кладбище Москвы.