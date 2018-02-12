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Виктор Прядка
фото из личного архива Виктора Прядки

Авиационный эксперт Прядка о возможной причине крушения Ан-148

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Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (9)
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О возможных причинах крушения самолета Ан-148 в Подмосковье рассказал эксперт авиационной сферы Виктор Прядка

В эфире радио Sputnik эксперт авиационной сферы, генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал, что в момент, когда летчики выруливали на взлетно-посадочную полосу, у них возникла заминка.

"Пилоты сказали: "Через минуту скажем, мы едем взлетать или заруливаем на стоянку". Возможно, у них система диагностики самолета выдала какие-то показатели, которые им нужно было еще раз проанализировать. Но все-таки они решили взлетать", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik Беларусь.

Подробности слушайте в нашем подкасте.
Тема:
Крушение самолета Ан-148 в Подмосковье (9)
Теги:
самолет, Авиакатастрофа



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