Каттаханова рассказала, как в Узбекистане поддерживают молодежь

Социальная защита уязвимых слоев молодежи является для Союза молодежи Узбекистана одним из главных направлений деятельности, рассказала заместитель председателя Центрального совета Союза молодежи Узбекистана по духовным, образовательным и общественно-политическим вопросам Дилнозахон Каттаханова

"Выделяются льготные ипотечные кредиты… Мы предоставляем образовательные гранты, а также кредиты на развитие своего бизнеса", — поделилась она в эфире Sputnik Узбекистан.

Как объяснила Каттаханова, Союз молодежи широко поддерживает молодых людей в решении жилищных вопросов — льготные ипотечные кредиты выделяются малообеспеченным и молодым семьям, активно участвующим в общественно-политической жизни.

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Союз молодежи принимает участие в программе обеспечения молодых семей отдельными домами. По этой программе организация выдает льготные кредиты.

"Срок выдачи кредита составляет 20 лет с пятилетним льготным периодом и семью процентами годовых. Первоначальный взнос выплачивается Союзом молодежи", — отметила она.

Занимается молодежная организация и трудоустройством — создаются условия для предпринимательства, ведения фермерского хозяйства.