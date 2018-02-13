Каттаханова рассказала, как в Узбекистане поддерживают молодежь

Социальная защита уязвимых слоев молодежи является для Союза молодежи Узбекистана одним из главных направлений деятельности, рассказала заместитель председателя Центрального совета Союза молодежи Узбекистана по духовным, образовательным и общественно-политическим вопросам Дилнозахон Каттаханова
"Выделяются льготные ипотечные кредиты… Мы предоставляем образовательные гранты, а также кредиты на развитие своего бизнеса", — поделилась она в эфире Sputnik Узбекистан.
Каттаханова о социальной работе Союза молодежи Узбекистана
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Как объяснила Каттаханова, Союз молодежи широко поддерживает молодых людей в решении жилищных вопросов — льготные ипотечные кредиты выделяются малообеспеченным и молодым семьям, активно участвующим в общественно-политической жизни.