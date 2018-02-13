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Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов
Sputnik

Ашрафханов: Узбекистан превратит туризм в стратегический сектор экономики

Радио
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Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов рассказал о главных нововведениях в сфере туризма, которые призваны существенно увеличить поток гостей в республику.

В эфире Sputnik Узбекистан посол рассказал о введении безвизового и упрощенного режима для граждан нескольких государств, о внедрении системы Tax Free и магазинов Duty Free, а также о том, что в России и в других странах мира появятся послы, которые будут представлять туристический бренд Узбекистана.

"У нас есть все возможности — и культурные, и природные, и инфраструктурные — для того, чтобы сделать туризм стратегической отраслью экономики. Всего планируется более 50 мероприятий в этом направлении. Первые шаги уже сделаны, например, по отмене виз для граждан семи стран и упрощению для 39 государств", — подчеркнул глава дипломатической миссии в Москве.

Подробнее о мерах по привлечению туристов в Узбекистан слушайте в нашем радиоподкасте.

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Теги:
Туризм



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