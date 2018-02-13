Крганов: муфтият Узбекистана прав по поводу искусственного оплодотворения

"Без никаха как ребенок будет знать, кто его биологические родители?", — заявил Крганов.

Как объяснил богослов, решение запретить искусственное оплодотворение для пар, не состоящих в мусульманском браке, правильное — так ребенок имеет шансы узнать, кто его настоящие родители.

Изданная фетва, подчеркнул Крганов, касается только верующих людей, а не является правилом для всех граждан Узбекистана.