Крганов: муфтият Узбекистана прав по поводу искусственного оплодотворения

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Муфтий Духовного управления мусульман Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов прокомментировал фетву "Об искусственном оплодотворении", изданную Управлением мусульман Узбекистана
"Без никаха как ребенок будет знать, кто его биологические родители?", — заявил Крганов.
Как объяснил богослов, решение запретить искусственное оплодотворение для пар, не состоящих в мусульманском браке, правильное — так ребенок имеет шансы узнать, кто его настоящие родители.
Изданная фетва, подчеркнул Крганов, касается только верующих людей, а не является правилом для всех граждан Узбекистана.