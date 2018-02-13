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Альбир Крганов
© Sputnik/ Александр Натрускин

Крганов: муфтият Узбекистана прав по поводу искусственного оплодотворения

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Муфтий Духовного управления мусульман Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов прокомментировал фетву "Об искусственном оплодотворении", изданную Управлением мусульман Узбекистана

"Без никаха как ребенок будет знать, кто его биологические родители?", — заявил Крганов.

Как объяснил богослов, решение запретить искусственное оплодотворение для пар, не состоящих в мусульманском браке, правильное — так ребенок имеет шансы узнать, кто его настоящие родители.

Изданная фетва, подчеркнул Крганов, касается только верующих людей, а не является правилом для всех граждан Узбекистана.

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Управление мусульман издало фетву "Об искусственном оплодотворении"
Теги:
Управление мусульман Узбекистан, Ислам



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