Коротченко: американцы хотят превратить Сирию во второй Афганистан

Идет целенаправленная политика со стороны США, нацеленная на противодействие России в Сирии, считает эксперт.

По его мнению, американцы хотят превратить Сирию во второй Афганистан.

"Этот риск, который объективно сегодня присутствует, он ставит непростые вопросы и перед Министерством обороны России, и перед МИД России, для того, чтобы на политическом уровне выстраивать такую линию, дабы сдерживать США, насколько это возможно", — сказал Коротченко в эфире радио Sputnik.

Эксперт утверждает, что США разжигают новую войну в Сирии.