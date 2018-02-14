Крганов: мусульмане России должны заново открыть для себя Узбекистан

По его мнению, в республике сохранились богатейшие духовные и культурные традиции, которые всегда ценились мусульманами России и всего мира.

"Для нас, почти двух миллиардов мусульман всего мира, самые авторитетные и почитаемые ученые и богословы захоронены именно в Средней Азии и на территории современного Узбекистана. Из дореволюционной России многие путешественники ездили по святым местам. В советское время традиция прервалась, но сейчас она опять возрождается, и мы должны этому способствовать", — подчеркнул Крганов.

Он выразил благодарность узбекскому правительству и президенту страны Шавкату Мирзиёеву за созданные комфортные условия для паломников и гостей и призвал мусульман России активнее приобщаться к культурному наследию Узбекистана.

"Мусульманам из стран СНГ есть что посмотреть в России — это и Кавказ, и Башкирия, и Татарстан, и Поволжье, и другие регионы, но и россиянам будут интересны памятники культуры и архитектуры, а также труды религиозных деятелей, находящиеся в Узбекистане. Наши граждане заново должны открыть для себя Узбекистан и Среднюю Азию", — уверен муфтий.

По мнению религиозного и общественного деятеля, паломнический туризм в Узбекистан не только эстетически обогащает туристов, но и оказывает на них правильное идеологическое и духовное влияние.