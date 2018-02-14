Юнусов: бизнес-туризм привлечет в Узбекистан новые инвестиции

Советник президента Международной ассоциации исламского бизнеса Иршат Юнусов рассказал о перспективах развития в Узбекистане корпоративного отдыха, а также гастрономического и паломнического туризма

По его словам, в этой сфере существует огромный потенциал, который в нынешних реалиях можно использовать на благо республики.

"Среди учредителей и членов нашей ассоциации есть не менее 200 компаний, работающих в сфере халяль, причем это и крупные организации, где работают несколько тысяч сотрудников, и индивидуальные предприниматели. С учетом даже этого количества людей и их родных мы могли бы существенно повысить турпоток в Узбекистан. Для этого в стране сейчас есть все условия", — заметил Юнусов.

Отдельный вид туризма, который представители Ассоциации намерены продвигать и популяризировать, — это паломнические туры.

Уже готовы предложения на пять дней и четыре ночи для желающих посетить могилы великих исламских богословов и пророков.

"Развитие бизнес-туризма будет способствовать привлечению в Узбекистан новых инвестиций. Это придаст импульс экономике", — подчеркнул представитель МАИБ.

Правительство Узбекистана приняло ряд мер по повышению туристического потенциала страны. В частности, введен безвизовый режим с семью государствами и существенно упрощена процедура въезда для граждан еще 39 стран. Кроме того, ожидаются изменения в тарификации авиаперевозок, открытие магазинов Duty Free и внедрение системы Tax Free.