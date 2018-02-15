12:28 15 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-3°C
Прямой эфир
Поиск
Альбир Крганов
© Sputnik/ Александр Натрускин

Муфтий Крганов назвал лекарство от религиозного экстремизма

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (19)
61 0 0

Муфтий Духовного управления мусульман Москвы Альбир Крганов рассказал, как в современном мире бороться с идеями радикального ислама и чем России и другим странам может в этом помочь Узбекистан

Муфтий подчеркнул, что в Средней Азии и, в частности, в Узбекистане издревле сложились сильные духовные школы традиционного ислама, и ни один хазрат из России, учившийся в медресе Узбекистана, не стал экстремистом или проповедником радикальных течений.

Граждане Узбекистана
© Flickr/ Robert Wilson
Для граждан Узбекистана Россия — главный союзник в борьбе с терроризмом
"Я по роду своей работы в Общественной палате России занимаюсь противодействием радикальному исламу. Когда мы задаемся вопросом, в чем его корни и как с этим бороться, стоит посмотреть в сторону Узбекистана. Лекарство от экстремизма — в Бухарской религиозной школе, в трудах великих богословов Востока, в первую очередь Мухаммада аль-Бухари", — подчеркнул муфтий.

Кроме того, добавил Крганов, посещение святых мест в Узбекистане способствует укреплению духовного мира человека и приобщению его к традициям истинного ислама. Радикальные течения, напротив, запрещают посещение святых мест, в частности, могил великих деятелей исламской культуры, и поклонение им.

Тема:
Борьба с экстремизмом и терроризмом в Узбекистане (19)

По теме

Астахова: мигранты выбирают регионы, где можно продолжать жить по исламу
МИД РФ: сотрудничество Ташкента с соседями нормализует обстановку в регионе
Замглавы МВД России: ситуация с экстремизмом среди мигрантов под контролем
Теги:
борьба с экстремизмом, Средняя Азия, Узбекистан, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Помощник Президента Азербайджана Али Гасанов, фото из архива
    Пятно на репутации

    Помощник президента Азербайджана рассказал об организаторах и исполнителях кампаний, целью которых является нанесение вреда имиджу государства.

  • Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР) в районе станицы Луганская
    Всегда готовы!

    Глава Минобороны Беларуси заявил о готовности ввести миротворцев на юго-восток Украины, но назвал необходимые для этого условия.

  • Встреча вице-президента с делегацией из ПМР
    Планы на будущее

    Вице-президент Абхазии Виталий Габния принял делегацию Приднестровья – что обсуждали стороны?

  • Олег Мкртчан
    "При первом же шухере"

    Миллиардер армянского происхождения грозит "слить" украинских чиновников и силовиков, причастных к многомиллионным махинациям.

  • Бургундская (виноградная) улитка
    Улиточный "безвиз"

    Латвия стала крупнейшим импортером улиток с Украины – прибалтийские компании продают моллюсков в Западную Европу по цене в пять раз дороже.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Нет цензуре!

    Холдинг ВГТРК отказался цензурировать свои программы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы.

  • Глава Академии наук Молдовы Георге Дука
    Судьба академика

    Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться своей должности: что говорят в парламенте республики?

  • Эстонские солдаты изучают систему Javelin
    Что почем?

    В Минобороны Эстонии заявили, что пуск одной ракеты Javelin обходится бюджету в 200 тысяч евро, что намного больше ранее заявленного – почему ведомство путается в ценах?

  • Граница
    Стой, кто идет?

    Двое граждан России были задержаны пограничниками при попытке нарушения государственной границы Южной Осетии.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Учкудук - город в Навоийской области, переводится на русский язык как три колодца.
Учкудук — город-красавец посреди пустыни
Ракетные и артиллерийские стрельбы БПК Адмирал Виноградов в Японском море
"Адмирал Виноградов" открыл артиллерийскую стрельбу в Японском море
Сувениры из Узбекистана
От ореха до ковра: что привезти из Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054