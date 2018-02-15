Муфтий Крганов назвал лекарство от религиозного экстремизма

Муфтий Духовного управления мусульман Москвы Альбир Крганов рассказал, как в современном мире бороться с идеями радикального ислама и чем России и другим странам может в этом помочь Узбекистан

Муфтий подчеркнул, что в Средней Азии и, в частности, в Узбекистане издревле сложились сильные духовные школы традиционного ислама, и ни один хазрат из России, учившийся в медресе Узбекистана, не стал экстремистом или проповедником радикальных течений.

© Flickr/ Robert Wilson Для граждан Узбекистана Россия — главный союзник в борьбе с терроризмом

"Я по роду своей работы в Общественной палате России занимаюсь противодействием радикальному исламу. Когда мы задаемся вопросом, в чем его корни и как с этим бороться, стоит посмотреть в сторону Узбекистана. Лекарство от экстремизма — в Бухарской религиозной школе, в трудах великих богословов Востока, в первую очередь Мухаммада аль-Бухари", — подчеркнул муфтий.

Кроме того, добавил Крганов, посещение святых мест в Узбекистане способствует укреплению духовного мира человека и приобщению его к традициям истинного ислама. Радикальные течения, напротив, запрещают посещение святых мест, в частности, могил великих деятелей исламской культуры, и поклонение им.