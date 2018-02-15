Багдасаров: надеюсь, Узбекистан не отойдет от каримовского пути

Эксперт отметил, что улучшение отношений может помочь с вторжением с территории Афганистана.
Его методы борьбы с терроризмом были предельно эффективны, заявил Sputnik Узбекистан политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров
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"Отца" боевой "сибирской язвы" Кена Алибека прокуратура Киева заподозрила в пособничестве беглому казахстанскому олигарху.
Предложение депутата кыргызского парламента ввести штраф за критику в соцсетях вызвал дискуссию в республике – Sputnik выслушал доводы сторонников и противников.
Большинство работников городских служб Москвы — россияне, а не мигранты из Центральной Азии, заявил вице-мэр российской столицы.