Багдасаров: надеюсь, Узбекистан не отойдет от каримовского пути

Его методы борьбы с терроризмом были предельно эффективны, заявил Sputnik Узбекистан политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров

"Другое дело, что нынешнее руководство Узбекистана идет на нормализацию отношений с Таджикистаном, Кыргызстаном. Там же до недавнего времени минные поля были на границе".

Эксперт отметил, что улучшение отношений может помочь с вторжением с территории Афганистана.