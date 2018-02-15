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Семен Багдасаров. Архивное фото.
© Sputnik/ Руслан Кривобок

Багдасаров: надеюсь, Узбекистан не отойдет от каримовского пути

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Его методы борьбы с терроризмом были предельно эффективны, заявил Sputnik Узбекистан политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров

"Другое дело, что нынешнее руководство Узбекистана идет на нормализацию отношений с Таджикистаном, Кыргызстаном. Там же до недавнего времени минные поля были на границе".

Эксперт отметил, что улучшение отношений может помочь с вторжением с территории Афганистана.

Теги:
Ближний Восток, Афганистан, Узбекистан



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