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Андрей Малосолов
© Sputnik/ В.Трефилов

Малосолов: в России стадионы и инфраструктура готовы к ЧМ на 90%

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Тема:
Стадионы ЧМ-2018 (13)
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О готовности России к чемпионату мира по футболу — 2018 рассказал руководитель спортивной редакции "Царьград ТВ" Андрей Малосолов

По словам эксперта, в России сложились очень благоприятные условия для приема гостей чемпионата по футболу.

"Стадионы готовы на 90%, а инфраструктура — на 90-95%. Страна изменилась. И я, как любитель путешествий, могу сказать, что сейчас даже в самом маленьком, унылом уголке можно найти и хорошие кафе, и рестораны, и гостиницы. А города чемпионата мира для европейцев и других гостей будут очень хорошо выглядеть", — сказал Андрей Малосолов.

Для любого европейца будут выгодными цены, отметил он, передает радио Sputnik.

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Спортивный обозреватель порекомендовал гостям не оставаться там, где будут игры, а посетить и другие места, к примеру, рядом с Санкт-Петербургом есть такие замечательные города, как Псков, Новгород, Ладога.

"В Ростове-на-Дону потрясающие винные кластеры, новое слово в современном русском туризме. Сочи — уникальная возможность: море и горы. А Москва, Санкт-Петербург, Казань — это топ-города, в них любой англичанин или швед сможет найти любое развлечение, хоть в три часа дня, хоть в три часа ночи", — сказал Андрей Малосолов.

Тема:
Стадионы ЧМ-2018 (13)
Теги:
чемпионат, футбол, Туризм, ЧМ-2018, Россия



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