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Утембаев Ерик
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Утембаев назвал стратегические сферы сотрудничества Узбекистана и Казахстана

Радио
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Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев рассказал об итогах переговоров между представителями двух стран и о ходе реализации послания Нурсултана Назарбаева, которое, по его словам, коррелирует с задачами, поставленными Шавкатом Мирзиёевым.

По словам дипломата, страны по итогам 2017 года показали очень хороший рост по товарообороту, достигнув рекордного показателя в 2 миллиарда долларов.

"Мы намерены развивать наше сотрудничество в автомобильной отрасли, в нефтегазовой и химической, а также в агропромышленном секторе", — поделился глава казахской дипмиссии в Ташкенте.

Он добавил, что программы развития Казахстана и Узбекистана во многом коррелируются и почти по всем направлением идет тесное взаимодействие. Кроме того дипломат подчеркнул, что Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Казахстана во внешней политике.

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Теги:
Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан, Международная политика



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