Утембаев назвал стратегические сферы сотрудничества Узбекистана и Казахстана

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев рассказал об итогах переговоров между представителями двух стран и о ходе реализации послания Нурсултана Назарбаева, которое, по его словам, коррелирует с задачами, поставленными Шавкатом Мирзиёевым.

По словам дипломата, страны по итогам 2017 года показали очень хороший рост по товарообороту, достигнув рекордного показателя в 2 миллиарда долларов.

"Мы намерены развивать наше сотрудничество в автомобильной отрасли, в нефтегазовой и химической, а также в агропромышленном секторе", — поделился глава казахской дипмиссии в Ташкенте.

Он добавил, что программы развития Казахстана и Узбекистана во многом коррелируются и почти по всем направлением идет тесное взаимодействие. Кроме того дипломат подчеркнул, что Узбекистан остается одним из ключевых партнеров Казахстана во внешней политике.