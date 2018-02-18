Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков рассказал радио Sputnik о перспективах сотрудничества России в нефтегазовой сфере в Центрально-Азиатском регионе. Из пяти республик наиболее тесные контакты у российских компаний с Узбекистаном и Казахстаном