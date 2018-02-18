Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков рассказал радио Sputnik о перспективах сотрудничества России в нефтегазовой сфере в Центрально-Азиатском регионе. Из пяти республик наиболее тесные контакты у российских компаний с Узбекистаном и Казахстаном
Политолог объяснил, почему при президенте Шавкате Мирзиёеве в Узбекистане у исламистских движений нет шансов стать влиятельной силой.
Полковник в отставке, преподаватель Военного университета МО РФ Олег Кулаков сравнил военную операцию СССР в Афганистане и нынешнее присутствие там американских войск
О необходимости открыть отдельное ведомство, которое отвечает за мигрантов, заявил бывший министр по делам национальностей, доктор политических наук Владимир Зорин