15:30 18 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 5°C
Прямой эфир
Поиск

Радио

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Как бы выглядел Майами-бич после затопления в результате глобального потепления
Всемирный потоп 21 века: как выглядели бы современные города под водой
Бабушка на коньках
Покоряя лед Байкала: 76-летняя пенсионерка каждую зиму встает на коньки
Экспорт Узбекистана
Узбекистан – страна торговая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Будете ли вы следить за выступлениями узбекских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане?
  • Да, собираюсь болеть за своих
    39.5% (58)
  • Я слежу за Олимпиадой в целом и спортсменами из разных стран
    36.7% (54)
  • Нет, я не интересуюсь спортом
    23.8% (35)
Проголосовали: 147
Все опросы
Все опросы