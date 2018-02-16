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Замдиректора Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин, архивное фото
© RIA Novosti. Александр Натрускин

Зорин: необходимо создать отдельное ведомство по вопросам мигрантов

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О необходимости открыть отдельное ведомство, которое отвечает за мигрантов, заявил бывший министр по делам национальностей, доктор политических наук Владимир Зорин

По его словам, более чем в 15 министерствах и ведомствах отмечены вопросы реализации государственной национальной, этнокультурной политики.

"Многие мероприятия, которые разрабатываются в этих органах, обращены к одному объекту, поэтому встречается много дублирования, а иногда и просто разных подходов. Очень важно, чтобы на федеральном уровне вопросы координации концентрировались в одном месте", — сказал Владимир Зорин Sputnik Таджикистан.

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Эксперт отметил, что правильно сделали, когда не стали создавать отдельное министерство, потому что нужен был кадровый состав. Теперь кадры есть, подчеркнул Зорин.

"Целый ряд функций бывшего ФМС не свойственен МВД. Стоит вопрос, чтобы создать такой орган, который бы соответствовал новым задачам, новым рискам и вызовам", — сказал политолог.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
Мигранты, Россия



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