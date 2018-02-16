Зорин: необходимо создать отдельное ведомство по вопросам мигрантов

По его словам, более чем в 15 министерствах и ведомствах отмечены вопросы реализации государственной национальной, этнокультурной политики.
"Многие мероприятия, которые разрабатываются в этих органах, обращены к одному объекту, поэтому встречается много дублирования, а иногда и просто разных подходов. Очень важно, чтобы на федеральном уровне вопросы координации концентрировались в одном месте", — сказал Владимир Зорин Sputnik Таджикистан.
"Целый ряд функций бывшего ФМС не свойственен МВД. Стоит вопрос, чтобы создать такой орган, который бы соответствовал новым задачам, новым рискам и вызовам", — сказал политолог.
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