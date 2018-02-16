Кулаков: у американцев в Афганистане ничего не получится

Нельзя считать СССР проигравшим в Афганистане, отмечает специалист.
"Все военные задачи выполнялись. Другое дело, что это не привело к политической стабилизации", — сказал Олег Кулаков радио Sputnik.
"Они повторяют все наши ошибки: чем больше пытаются давить, тем больше нарастает сопротивление. У них ничего не получится. Изначально закладываются противоречия, которые потом не позволят достичь политического эффекта", — объяснил военный специалист.
Он отметил, что присутствие воинского контингента другой страны всегда будет политическим раздражителем для местной власти.
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