Марков: Узбекистан — ведущий партнер России по добыче углеводородов в ЦА

Старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков рассказал радио Sputnik о перспективах сотрудничества России в нефтегазовой сфере в Центрально-Азиатском регионе. Из пяти республик наиболее тесные контакты у российских компаний с Узбекистаном и Казахстаном

По словам эксперта, это во многом связано с геополитическими и регламентными вопросами.

"Что касается Узбекистана, то там очень давно и активно работает "Лукойл", участвующий в добыче газа, а также, но в меньшей степени, нефти. Кроме того, идет большая работа в Казахстане. А вот в Таджикистане и Туркменистане ситуация сложнее. Тут еще немаловажную роль играет Китай", — заметил Марков.

Говоря о главном конкуренте России в этом регионе — Китае, аналитик подчеркнул, что это огромная страна с очень большими энергопотребностями, которая не может себе позволить только закупать энергоресурсы, поэтому активно создает сети компаний, участвующих в разведке и добыче полезных ископаемых по всему миру.