Крганов: для познания ислама не надо искать непонятных шейхов

"В первую очередь, люди, живущие по традиционному исламу, следуют четырем общепризнанным масхадам – школам: это ханафиты, шафииты, маликиты и ханбалиты, а также изучают труды таких деятелей, как, например, Шейх Мансур. Если человеку хочется расширить свои познания в исламе, то не надо искать каких-то непонятных шейхов, есть богатые труды великих мудрецов Востока, в том числе аль-Бухари, который как раз захоронен на территории Средней Азии", — подчеркнул Крганов.

В этой связи муфтий призвал российских мусульман активнее изучать культуру Узбекистана, которая хранит многовековые традиции и знания, а созданные сейчас в этой стране условия как никогда благоприятны для паломнического туризма.

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