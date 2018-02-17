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Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Sputnik/ Eugene Odinokov

Захарова о том, как россиянам проголосовать на выборах президента за рубежом

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Тема:
Президентские выборы в России 2018 (12)
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, как будет организовано голосование на президентских выборах в зарубежных странах и как можно будет за границей воспользоваться своим правом голоса.

По словам Захаровой, наибольшее количество избирателей зарегистрировано в ФРГ — порядка 487 тысяч человек. Также в тройку крупнейших по электорату стран вошли Молдавия — 189 тысяч избирателей, и Израиль — 146 тысяч. Всего на 14 февраля МИД России организовал 378 избирательных участков в 145 странах мира.

"Для голосования за рубежом необходимо иметь при себе заграничный паспорт, для тех стран, в которые можно въехать по российскому паспорту, будет достаточно только этого документа", — пояснила Захарова.

Выборы президента РФ 2018
© Sputnik/ Максим Блинов
Президентские выборы в России как механизм подтверждения лидерства
Она добавила, что в ряде государств из-за особенностей местного законодательства будут возможны двухдневные голосования или перенос дня голосования на пятницу или субботу, так как в некоторых мусульманских государствах воскресенье — это обычный рабочий день.

В Узбекистане планируется 18 марта в единый день голосования избирательные участки будут открыты в трех городах республике — в Ташкенте, в Бухаре и Фергане — с 8.00 до 20.00 по местному времени. Также дипмиссия рассматривает возможность организации досрочного голосования, но окончательный список городов и сроки проведения пока уточняются.

Тема:
Президентские выборы в России 2018 (12)

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Теги:
Президентские выборы в России 2018, МИД России, Посольство России в Узбекистане, Узбекистан, Россия, Выборы



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