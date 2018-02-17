Габбасова: подростковый период протекает более мягко, если ребенка любят

В эфире Sputnik Казахстан психолог Анаргуль Габбасова объяснила, на что нужно обращать внимание в поведении ребенка, чтобы распознать наличие у него подростковой депрессии.

"Самое главное — это доверие и взаимопонимание между ребенком и родителями. Многие родители ошибочно считают, что воспитание заключается в том, что накормить, напоить и одеть ребенка. Но это ошибка. Если ребенок растет в атмосфере любви и эмоциональной близости, то подростковый период будет протекать более мягко", — отметила она.

При этом замкнутость ребенка является тревожным сигналом, указала психолог.

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