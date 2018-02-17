Гаспарян: "приключения" Саакашвили продолжатся ближе к выборам в России

В эфире Sputnik Беларусь журналист, публицист Армен Гаспарян прокомментировал возможный вариант развития событий, связанный с экс-президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.
"Нет никаких сомнений, что ближе к президентским выборам в России, в марте, Саакашвили будет возвращен в Украину… В силу его антироссийской деятельности, он будет замечательно использован в этой конфигурации", — подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выдворили с Украины в Польшу. Он был задержан в одном из ресторанов Киева днем 12 февраля.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.