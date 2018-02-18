Антоненко: "Ростелеком" позволяет узбекистанцам быть на связи вне родины

Начальник отдела международных продаж департамент по работе с международными операторами связи "Ростелекома" Павел Антоненко рассказал об итогах визита российской делегации в Узбекистан.

В частности, стороны обсудили сотрудничество в обеспечении интернет-услуг как внутри Узбекистана, так и взаимодействие двух компаний для обеспечения связи узбекских мигрантов в России.

"Мы провели переговоры с высшим руководством "Узбектелекома", в рамках которых обсудили дальнейшее сотрудничество и реализацию общих проектов. Речь идет об апгрейде уровня предоставляемого сервиса, будет наземный канал связи с внушительной емкостью данных", — отметил представитель "Ростелекома".

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Антоненко добавил, что у двух компаний большой объем голосового трафика, а также возможности аренды для нужд и российской, и узбекской стороны, а также на старте реализации находятся проекты по развитию мобильной сети.

"Что касается трафика, то мы сейчас особое внимание уделяем тому, чтобы обеспечить приемлемый роуминг для узбекских мигрантов, которые приезжают на заработки в Россию, чтобы они оставались в своей сети и тот же "Узбектелеком" не терял своих абонентов", — подчеркнул Антоненко.

Он уверен, что подобное сотрудничество госкомпаний будет способствовать укреплению традиционных связей между двумя странами, которые формировались несколько десятилетий.