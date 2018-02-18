Антоненко: "Ростелеком" позволяет узбекистанцам быть на связи вне родины

В частности, стороны обсудили сотрудничество в обеспечении интернет-услуг как внутри Узбекистана, так и взаимодействие двух компаний для обеспечения связи узбекских мигрантов в России.
"Мы провели переговоры с высшим руководством "Узбектелекома", в рамках которых обсудили дальнейшее сотрудничество и реализацию общих проектов. Речь идет об апгрейде уровня предоставляемого сервиса, будет наземный канал связи с внушительной емкостью данных", — отметил представитель "Ростелекома".
"Что касается трафика, то мы сейчас особое внимание уделяем тому, чтобы обеспечить приемлемый роуминг для узбекских мигрантов, которые приезжают на заработки в Россию, чтобы они оставались в своей сети и тот же "Узбектелеком" не терял своих абонентов", — подчеркнул Антоненко.
Он уверен, что подобное сотрудничество госкомпаний будет способствовать укреплению традиционных связей между двумя странами, которые формировались несколько десятилетий.