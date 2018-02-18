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Депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров
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Зиннуров: у Татарстана великолепные отношения с Узбекистаном в сфере туризма

Радио
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Депутат Госдумы России, член комитета по делам СНГ Ирек Зиннуров рассказал о том, как развиваются узбекско-росийские взаимоотношения на региональном уровне и каковые первые успехи взаимных визитов делегаций Узбекистана и Татарстана.

По словам парламентария, на фоне оживления двусторонних государственных контактов наблюдается активизация и регионального сотрудничества. В частности, прошлогодний визит главы Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан, а затем посещение этого российского региона узбекскими делегатами уже сегодня дают определенные плоды.

"Я как депутат Госдумы от Татарстана пристально слежу за развитием этого региона. Я общался, в частности, с нашим министром туризма, и он подчеркнул, что сейчас между Узбекистаном и Татарстаном сложились великолепные отношения в этой сфере. Мы развиваем совместные проекты, и наши граждане все охотнее едут отдыхать в Узбекистан, а ваши  — приезжают к нам. За прошлый год Казань посетили свыше двух миллионов туристов, среди них немало и узбекистанцев. Такой обмен турпотоками выгоден и вам, и нам", — подчеркнул парламентарий.

По слова Зиннурова, подобные совместные проекты, а также мероприятия, как проходящий в эти дни в Ташкенте второй узбекско-российский молодежный форум, будут способствовать укреплению дружбы между братскими народами и позволят решать общие задачи.

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Теги:
Государственная дума РФ, СНГ, Ирек Зиннуров, Рустам Минниханов, Татарстан, Узбекистан, Туризм



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