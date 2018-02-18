21:00 18 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Астролог Андрей Рязанцев
Sputnik / Табылды Кадырбеков

Рязанцев: кто разбогатеет на грядущей неделе

Радио
Получить короткую ссылку
108 0 0

Бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев представил прогноз для кыргызстанцев с 19 по 25 февраля

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан астролог Андрей Рязанцев сообщил, что в течение всей недели Луна будет расти, а "позиции" Рыб усилятся.

В зодиакальном созвездии Рыб будут находиться Солнце, Меркурий, Венера и Нептун.

"Это благоприятствует развитию творческих способностей, интуиции. Вдохновение подвигнет на создание оригинальных проектов, дизайнерских работ. Удастся решить спорные вопросы. Романтический настрой разрушит стену недопонимания и поможет восстановить гармонию в отношениях. Лишь в начале недели следует остерегаться подвохов, интриг", — предупредил Рязанцев.

По его словам, в понедельник и вторник возможны просчеты при совершении покупок и коммерческих сделок. Кроме того, следует воздержаться от употребления алкоголя.

Теги:
астрология, астролог



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Города Мира. Ташкент
    Новое посольство

    В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Офис банка ABLV
    Ваша карта бита!

    Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa – с чем это связано?

  • Электрическое подключение, архивное фото
    Отключите нас, пожалуйста!

    Страны Балтии призвали ЕС оплатить их отключение от энергокольца БРЭЛЛ, а у Литвы оказалась еще и своя, отдельная, просьба.

  • Выборы в Кишиневе
    Городское безвластие

    Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, в отношении которого идет судебное разбирательство, официально объявил об отставке – когда выборы нового градоначальника?

  • Граница между Эстонией и Россией
    Помогите с забором!

    Эстония намерена во что бы то ни стало отгородиться от России забором и очень надеется при этом на помощь Европейского союза.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Города Мира. Ташкент
    Новое посольство

    В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Широкая Масленица в РЦНК в Ташкенте
Скоморохи и блины: как в Ташкенте отпраздновали Масленицу
Перевернутый дом
В России соорудили самый большой дом вверх дном
Экспорт Узбекистана
Узбекистан – страна торговая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054