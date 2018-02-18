Рязанцев: кто разбогатеет на грядущей неделе

Бишкекский астролог, член международной ассоциации INTAGIO Андрей Рязанцев представил прогноз для кыргызстанцев с 19 по 25 февраля

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан астролог Андрей Рязанцев сообщил, что в течение всей недели Луна будет расти, а "позиции" Рыб усилятся.

В зодиакальном созвездии Рыб будут находиться Солнце, Меркурий, Венера и Нептун.

"Это благоприятствует развитию творческих способностей, интуиции. Вдохновение подвигнет на создание оригинальных проектов, дизайнерских работ. Удастся решить спорные вопросы. Романтический настрой разрушит стену недопонимания и поможет восстановить гармонию в отношениях. Лишь в начале недели следует остерегаться подвохов, интриг", — предупредил Рязанцев.

По его словам, в понедельник и вторник возможны просчеты при совершении покупок и коммерческих сделок. Кроме того, следует воздержаться от употребления алкоголя.