Малоземов: самые опасные добавки к пище – это соль и сахар

В эфире радио Sputnik эксперт рассказал, что люди часто боятся глутамата натрия — усилителя вкуса, однако это напрасно.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.
Людям не следует бояться Е-добавок, потому что все эти вещества тщательно проверены и протестированы и на крысах, и на людях, уверен автор и ведущий проекта "Еда живая и мёртвая" на НТВ Сергей Малоземов
В эфире радио Sputnik эксперт рассказал, что люди часто боятся глутамата натрия — усилителя вкуса, однако это напрасно.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.
Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.
Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?
В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?
Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.
Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.
Госдума России ратифицировала соглашение с Абхазией об обязательном медстраховании граждан – кто сможет получить полис?
Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.
Почти всем клиентам ABLV Bank в Латвии временно ограничили действия с платежными картами Visa – с чем это связано?
Страны Балтии призвали ЕС оплатить их отключение от энергокольца БРЭЛЛ, а у Литвы оказалась еще и своя, отдельная, просьба.
Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, в отношении которого идет судебное разбирательство, официально объявил об отставке – когда выборы нового градоначальника?
Эстония намерена во что бы то ни стало отгородиться от России забором и очень надеется при этом на помощь Европейского союза.
В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.
Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.
Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?
В Ташкенте будет построено новое посольство Таджикистана – какие еще объекты возведут для дипмиссии и кто профинансирует работы?