Малоземов: самые опасные добавки к пище – это соль и сахар

Людям не следует бояться Е-добавок, потому что все эти вещества тщательно проверены и протестированы и на крысах, и на людях, уверен автор и ведущий проекта "Еда живая и мёртвая" на НТВ Сергей Малоземов

В эфире радио Sputnik эксперт рассказал, что люди часто боятся глутамата натрия — усилителя вкуса, однако это напрасно.

"Глутамат натрия тщательно оттестированное вещество, во Вьетнаме его ложками добавляют в еду — и ничего. Единственная проблема в том, что он поставляет в организм много натрия, того же, который поставляет поваренная соль. А от него соответственно повышается давление, и возникают проблемы типа инсульта", — отметил Малоземов.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.