Тимофеев: о миропорядке говорят много, а понимания нет

"О миропорядке говорят одно и то же. Как правило, книги на эту тему начинаются одинаково: современный мировой порядок переживает глубинные трансформации, старый миропорядок разрушился, новый не сформировался…" — говорит Тимофеев.
Как объяснил эксперт, зачастую меняется только название событий – что после украинского кризиса, что после 11 сентября 2001 года заявления о трансформации миропорядка крайне популярны.
"Даже в Холодную войну никто особо не писал, что мы живем стабильные времена", — отмечает он.
Тимофеев считает, что общая тенденция и определенный мейнстрим в определении миропорядка привносит стабильность в общее понимание, но сегодня понимание того, что же такое миропорядок, практически отсутствует.