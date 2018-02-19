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Программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев
Sputnik / Ксения Воронина

Тимофеев: о миропорядке говорят много, а понимания нет

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Современному мировому порядку посвящено огромное количество литературы, но у большинства все же нет понимания что это такое – миропорядок и как в нем разобраться и обеспечить стабильность, рассказал Sputnik Узбекистан программный директор РСМД Иван Тимофеев.

"О миропорядке говорят одно и то же. Как правило, книги на эту тему начинаются одинаково: современный мировой порядок переживает глубинные трансформации, старый миропорядок разрушился, новый не сформировался…" — говорит Тимофеев.

Как объяснил эксперт, зачастую меняется только название событий – что после украинского кризиса, что после 11 сентября 2001 года заявления о трансформации миропорядка крайне популярны.

"Даже в Холодную войну никто особо не писал, что мы живем стабильные времена", — отмечает он.

Тимофеев считает, что общая тенденция и определенный мейнстрим в определении миропорядка привносит стабильность в общее понимание, но сегодня понимание того, что же такое миропорядок, практически отсутствует.

Теги:
холодная вода, украинский кризис, мир, мировой порядок



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