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Замдиректора Института молодежной политики и международных отношений, представитель базовой организации по делам молодежи стран СНГ Дмитрий Бункин
Sputnik

Бункин: вступление в Совет молодежи СНГ многое даст Узбекистану

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Заместитель директора Института молодежной политики и международных отношений, представитель базовой организации по делам молодежи стран СНГ Дмитрий Бункин рассказал корреспонденту Sputnik, чем Узбекистану будет полезен Совет молодежи стран Содружества

В рамках прошедшего в Ташкенте второго узбекско-российского молодежного форума РФ предложила Узбекистану подключиться к разработке стратегии на 2020-2030 годы и в перспективе присоединиться к Совету молодежи стран Содружества.

По словам Бункина, Россия в 2019 году будет председательствовать в Совете, поэтому очень бы хотела видеть там своего стратегического партнера.

На вопрос о том, какие возможности даст участие в Совете, он ответил, что у этой структуры, работающей уже 14 лет, довольно богатый инструментарий.

"В рамках структуры реализуется целый ряд международных проектов. Так, один из крупных, который ведется в настоящее время, — международный конкурс для стран СНГ, инициированный белорусской стороной. Он состоит из региональных и национальных этапов, проходящих в странах-участницах. Самые лучшие и талантливые ребята получат возможность выступить со своими проектами и защитить их на международной площадке. А это шанс получить соответствующую поддержку и найти партнеров по реализации", — пояснил Бункин.

Он добавил, что совет также курирует ряд образовательных проектов, в том числе учебу по обмену с целью повышения квалификации.

Еще одна возможность — организация молодежных форумов, которые получают поддержку на государственном уровне.

Второй молодежный узбекско-российский форум проходил с 12 по 18 февраля в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Участники форума со стороны Российского союза молодежи совместно с коллегами из Узбекистана обсудили вопросы молодежного предпринимательства, туризма, образования, а также науки и техники.

Теги:
СНГ, Узбекистан, Россия, Международные организации



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