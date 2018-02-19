Тарасов: в Саудовской Аравии начались колоссальные перемены в духе Ататюрка

Отныне жительницы страны смогут беспрепятственно подавать документы на регистрацию фирм без письменного и нотариально заверенного разрешения мужчин. Этот документ отныне не будет обязательным при соответствующем обращении женщины в местные органы власти Саудовской Аравии.
"То, что сейчас делает Саудовская Аравия, — колоссальные изменения в духе Ататюрка. Напомню, что в 20-х годах прошлого века, после создания Турецкой республики Мустафа Кемаль тоже предпринял реформы по эмансипации женщин, которым разрешалось перейти на европейский стиль одежды, был открыт доступ к обучению в вузах, к ряду государственных должностей. Эти шаги Саудовской Аравии — безусловно движение в сторону Запада", — заявил эксперт.