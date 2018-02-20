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Ростислав Ищенко
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Ищенко: США сдали мюнхенскую конференцию Лаврову

Радио
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Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik прокомментировал прошедшую в Мюнхене конференцию по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности завершилась, однако далеко не все поднятые на ней проблемы и вопросы удалось решить.

"Если речь идет о мобилизации союзников против России, а конференция по безопасности, тем более проводящаяся в Мюнхене — главная западная площадка по безопасности, там самое место эту мобилизацию проводить. Особенно если есть желание усилить давление на Россию. Поэтому отсутствие Трампа и Тиллерсона это знак того, что США нечего сказать своим союзникам", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Россию представлял в Мюнхене министр иностранных дел Сергей Лавров, который, по мнению Ищенко, выступил блестяще.

"Лавров формулировал тезисы российской внешней политики, основные опорные точки. И вся его череда встреч на этой конференции это, по сути дела, демонстрация лидерской позиции государства", — отметил Ищенко.

США не были представлены на конференции в Мюнхене высшим руководством страны. Дональд Трамп и Рекс Тиллерсон не прибыли на конференцию, понимая, что США не смогут выступить в Мюнхене лидером объединенного Запада, считает политолог.

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Теги:
Рекс Тиллерсон, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Мюнхен, США, Россия, Международная политика



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