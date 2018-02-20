Лункин: религиозный диалог необходим между странами СНГ

Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий запланирован в Казахстане на 10-11 октября 2018 года.
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин рассказал о важности проведения очередного Cъезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане
Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий запланирован в Казахстане на 10-11 октября 2018 года.
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Адвокат из столицы Казахстана предлагает не считать похищение женщины с целью вступления в брак похищением человека.
Правоохранительные органы Кыргызстана нашли в доме жителя Джалал-Абадской области почти 100 килограммов наркотических средств.
Порядка десяти жителей Хатлонской области Таджикистана задержаны после того, как над крышами их домов были вывешены флаги ИГ.