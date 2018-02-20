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Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лукин
© Foto: Photo: courtesy of Roman Lukin

Лункин: религиозный диалог необходим между странами СНГ

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Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин рассказал о важности проведения очередного Cъезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане

"Это один из примеров широкого диалога как представителей религий между собой, так и разных религиозных традиций с представителями власти", — сказал Лункин в эфире радио Sputnik.

Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий запланирован в Казахстане на 10-11 октября 2018 года.

Теги:
религия, СНГ



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