Лункин: религиозный диалог необходим между странами СНГ

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин рассказал о важности проведения очередного Cъезда лидеров мировых и традиционных религий в Казахстане

"Это один из примеров широкого диалога как представителей религий между собой, так и разных религиозных традиций с представителями власти", — сказал Лункин в эфире радио Sputnik.

Шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий запланирован в Казахстане на 10-11 октября 2018 года.