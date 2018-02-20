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Председатель ТПП РУз Адхам Икрамов
ТПП Узбекистана

Икрамов: инвестиционные препятствия в Узбекистане искоренены

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Шавкат Мирзиёев с экономической точки зрения провел большую реструктуризацию правительства, что упростило инвестирование в страну, рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана - Адхам Икрамов

"Был создан государственный комитет по инвестициям, который имеет представительства в каждом районе страны", — пояснил Икрамов.

Как объяснил Икрамов, важным моментом стало и решение о свободной конвертации национальной валюты.

"Любой предприниматель, вкладывая деньги в Узбекистан, может получить свой профит", — добавил он.

В целом же, перестройка госаппарата и ряд решений привел к тому, что все инвестиционные препятствия в Узбекистане сняты.

Теги:
Торгово-промышленная палата Узбекистана, Адхам Икрамов, Инвестиции



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