Икрамов: инвестиционные препятствия в Узбекистане искоренены

Шавкат Мирзиёев с экономической точки зрения провел большую реструктуризацию правительства, что упростило инвестирование в страну, рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана - Адхам Икрамов

"Был создан государственный комитет по инвестициям, который имеет представительства в каждом районе страны", — пояснил Икрамов.

Как объяснил Икрамов, важным моментом стало и решение о свободной конвертации национальной валюты.

"Любой предприниматель, вкладывая деньги в Узбекистан, может получить свой профит", — добавил он.

В целом же, перестройка госаппарата и ряд решений привел к тому, что все инвестиционные препятствия в Узбекистане сняты.