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Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко
© Sputnik/ Виталий Белоусов

Малашенко: сотни миллионов мусульман верят в создание исламской цивилизации

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Никакого исламского государства быть не может, это все утопия, уверен политолог Алексей Малашенко

В эфире Sputnik Таджикистан эксперт, политолог-исламовед Алексей Малашенко заявил, что создание исламского государства — это все утопия, красивая, как коммунизм, как социализм, не шведский, а утопический.

"Однако сотни миллионов мусульман в эту идею верят, и с этим надо считаться.

Надо учитывать, что от 40% до 60% мусульманского населения выступают за шариат — социальное равенство, помощь бедным, справедливую власть. Ничего плохого в этом нет", — отметил эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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