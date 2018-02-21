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Врач-психотерапевт Александр Федорович
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Федорович: трансгендерность никогда не была чужда восточной культуре

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Мальчики-трансгендеры из Пакистана отправятся в Саудовскую Аравию в качестве волонтеров, психотерапевт Александр Федорович прокомментировал данное нововведение

По меньшей мере два или три трансгендера наравне с другими войдут в группу волонтеров, состоящую из более чем 150 человек.

Александр Федорович отметил, что власти Пакистана действуют в угоду каким-то местным процессам социально-политического характера.

"Но именно восточная культура всегда была носителем трансгендерности. Андрогины занимали определенное положение в обществе, пользовались привилегиями на уровне шаманов", — сказал психотерапевт.

Комиссар бойскаутского движения в провинции Синд Атиф Амин Хусейн объяснил, что сначала они пройдут отбор, который включает в себя физическую подготовку и тестирование. После этого список прошедших данный этап молодых людей отправится в Министерство по делам религий и межконфессиональной гармонии для окончательного утверждения.

В настоящее время около 40 трансгендеров Синда уже вошли в состав пакистанской ассоциации бойскаутов. В июне прошлого года Пакистан впервые выдал заграничный паспорт активистке движения транссексуалов, в котором в графе пол было указано "Х".

Напомним, ранее пакистанские священники выпустили фетву, которая разрешает браки с трансгендерами. Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом.

Теги:
трансгендер, хадж, Саудовская Аравия, Пакистан



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