Икрамов назвал примерную сумму готовящихся узбекско-таджикских контрактов

Торгово-промышленная палата Узбекистана каждый год готовит новую дорожную карту по сотрудничеству с коллегами из других стран для поддержания работы, рассказал Sputnik Узбекистан председатель ТПП республики Адхам Икрамов.

"По нашей инициативе мы предложили создать деловой совет Узбекистан-Таджикистан. Сейчас есть у нас инвестиционные пакеты и с нашей и с таджикской стороны — это порядка 15 — 20 миллионов долларов, в рамках визита президента Узбекистана в Душанбе мы планируем эти экспортно-импортные контракты подписать", — отметил председатель ТПП Узбекистана.

Как рассказал Икрамов, каждую сторону в создаваемом совете представят по 15 человек – чиновники, бизнесмены и представители Торгово-промышленных палат двух стран.

Первое заседание новой группы пройдет в ближайшее время.

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан запланирован на март текущего года.