Икрамов назвал примерную сумму готовящихся узбекско-таджикских контрактов

"По нашей инициативе мы предложили создать деловой совет Узбекистан-Таджикистан. Сейчас есть у нас инвестиционные пакеты и с нашей и с таджикской стороны — это порядка 15 — 20 миллионов долларов, в рамках визита президента Узбекистана в Душанбе мы планируем эти экспортно-импортные контракты подписать", — отметил председатель ТПП Узбекистана.
Как рассказал Икрамов, каждую сторону в создаваемом совете представят по 15 человек – чиновники, бизнесмены и представители Торгово-промышленных палат двух стран.
Первое заседание новой группы пройдет в ближайшее время.
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан запланирован на март текущего года.