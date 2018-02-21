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Председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов
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Икрамов назвал примерную сумму готовящихся узбекско-таджикских контрактов

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Тема:
Узбекско-таджикские отношения (18)
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Торгово-промышленная палата Узбекистана каждый год готовит новую дорожную карту по сотрудничеству с коллегами из других стран для поддержания работы, рассказал Sputnik Узбекистан председатель ТПП республики Адхам Икрамов.

"По нашей инициативе мы предложили создать деловой совет Узбекистан-Таджикистан. Сейчас есть у нас инвестиционные пакеты и с нашей и с таджикской стороны — это порядка 15 — 20 миллионов долларов, в рамках визита президента Узбекистана в Душанбе мы планируем эти экспортно-импортные контракты подписать", — отметил председатель Узбекистана.

Как рассказал Икрамов, каждую сторону в создаваемом совете представят по 15 человек – чиновники, бизнесмены и представители Торгово-промышленных палат двух стран.

Первое заседание новой группы пройдет в ближайшее время.

Визит президента Узбекистана в запланирован на март текущего года.

Тема:
Узбекско-таджикские отношения (18)
Теги:
Торгово-промышленная палата Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Таджикистан, Узбекистан, Импорт



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