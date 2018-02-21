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© Foto: Из личного архива Романа Романова

Романов: европейской молодежи внушают, что Россия не Европа

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Молодежь стран Евросоюза находится под мощнейшим воздействием пропаганды, постоянно утверждающей что Россия и русские не являются европейцами, рассказал Sputnik Узбекистан политолог Роман Романов

"Из года в год вбивают простую истину… русские являются чем-то другим, представляют собой Азию, близки скорее к японцам, китайцам или монголам", — пояснил он.

По его словам, это связано с тем, что сейчас идет противостояние культурных кодов России и Западной Европы.

"Нужно понимать, что Россия сейчас представляет сейчас во многом внешне такой консервативный вариант Европы – мы часто говорим о христианских ценностях, мы говорим о традиционных вещах и это своеобразная альтернатива, которую там пытаются вычеркнуть левые пропагандисты", — пояснил Романов.

По данным социологического опроса Sputnik.Мнения, большая часть французов (65%), 46% немцев и более половины британцев (52%) не считают Россию Европой. Только в Польше значительная часть респондентов – более трех четвертей (77%) – полагают, что Россия относится к Европе.

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Теги:
Франция, Германия, Польша, Великобритания, Россия, Европа, Социология



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