Пак: химическая промышленность Узбекистана выросла вдвое

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Химические заводы Узбекистана находятся на первом месте по производству, но его модернизация и расширение продолжаются, рассказал первый заместитель председателя АО "Узкимёсаноат" Дмитрий Пак
"У нас был проведен ряд модернизаций… Введен ряд производств", — отмечает эксперт.
В республике за последние годы были запущены заводы по производству удобрений, специальных химикатов и соды.
"В целом сохраняется тенденция 6-7% роста в год", — сказал Пак.
По его словам, сейчас вводятся газохимические и фармацевтические производства, планируются заводы по производству бытовой химии.