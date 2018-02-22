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Первый заместитель председателя АО Узкимёсаноат Дмитрий Пак
ТПП Узбекистана

Пак: химическая промышленность Узбекистана выросла вдвое

Радио
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Химические заводы Узбекистана находятся на первом месте по производству, но его модернизация и расширение продолжаются, рассказал первый заместитель председателя АО "Узкимёсаноат" Дмитрий Пак

"У нас был проведен ряд модернизаций… Введен ряд производств", — отмечает эксперт.

Оборудование химического комплекса
© Sputnik/ Павел Лисицын
"Узкимёсаноат" создаст центр повышения квалификации работников отрасли
В республике за последние годы были запущены заводы по производству удобрений, специальных химикатов и соды.

"В целом сохраняется тенденция 6-7% роста в год", — сказал Пак.

По его словам, сейчас вводятся газохимические и фармацевтические производства, планируются заводы по производству бытовой химии.

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Теги:
удобрения, химическая промышленность, производство, Узбекистан



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