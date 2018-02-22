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Алексей Козырев
© Foto: Минкомсвязь России

Козырев: будущее цифровой экономики за биометрией и мобильными технологиями

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Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации говорит о единой биометрической системе в банковской сфере.

С начала июля 2018 года "Ростелеком" запустит Единую биометрическую систему идентификации личности по голосу и фото. Данная система была создана по инициативе Минсвязи и Центробанка России.

Еще в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной идентификации: документ позволяет банкам открывать счета клиентам без их личного присутствия.

Распознавание будет вестись с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и подтверждением данных в Единой биометрической системе (ЕБС).

Клиенту нужно будет один раз прийти в любой банк, обладающий правом регистрировать физических лиц в ЕСИА и ЕБС. После этого клиент сможет работать с банком удаленно, не посещая офис.

О единой биометрической системе в банковской сфере России и о "цифровых людях" говорит заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев, сообщает Sputnik Молдова.

"Для цифровой экономики нужны цифровые люди. Это означает, что в отличие от обычной экономики, люди должны иметь возможность проводить операции и совершать транзакции в электронном виде. Для этого нужно определять личность в электронном виде. Вот эта электронная идентификация и есть самый важный ключ для того, чтобы цифровые личности стали жить и работать в цифровой экономике", — сказал Козырев.

В Узбекистане также решено внедрять систему электронных денег, а также развивать в стране блокчейн.

Теги:
Технологии и инновации, Экономика, бизнес и финансы



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