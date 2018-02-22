Асафов: Трамп увеличивает военный бюджет, прикрываясь Россией

В воскресенье, 18 февраля, в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США "Карни", который присоединился к эсминцу "Росс", что означает подобный маневр рассуждает политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik
Асафов: причина перевооружения США банальна — это "плохая" Россия
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Утверждения США о том, что Россия наращивает военные силы в Черном море, – "прямая ложь", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию следующим образом:
"Трамп, придя к власти, не уменьшает, а увеличивает военный бюджет, и для объяснения этого ему нужна причина. Он находит эту причину, она банальна и предсказуема: это Россия. Северная Корея на такую причину ре-модернизации не тянет, поэтому Россия, как всегда, является объектом нападок американской политической элиты".
"Я думаю, этот вектор будет продолжаться до точки начала восстановления российско-американских отношений. Но, учитывая политику однополярного мира, которую США снова "берут на щит", я думаю, эта точка еще очень далека", – добавил Александр Асафов.
В Североатлантическом альянсе знают, что границы России, включая Крымский полуостров, исчерпывающе прикрыты. Но никто из сторонников провокаций, скорее всего, на серьезный успех не рассчитывает. Черное море в последние месяцы и даже годы привлекает особое внимание Запада и его военной составляющей в лице НАТО. Стоит напомнить, что в наступившем году Черное море уже "посещал" ракетный эсминец USS Carney, оснащенный системой ПРО "Иджис" и десятками крылатых ракет "Томагавк". А летом прошлого года в акваторию заходило сразу несколько натовских судов для участия в совместных с Украиной маневрах.
В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО. Россия рассчитывает, что НАТО в своих решениях будет руководствоваться здравым смыслом, но готова предпринять необходимые действия, чтобы парировать угрозы для национальной безопасности от укрепления военного потенциала альянса, неоднократно заявлял Сергей Лавров.
Деятельность американской базы ВВС Лажеш на Азорских островах (Португалия) стала объектом расследования. Люди, живущие вокруг нее, страдают раковыми заболеваниями, как предполагается, из-за загрязнения окружающей среды местной американской военной базой