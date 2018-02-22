Асафов: Трамп увеличивает военный бюджет, прикрываясь Россией

В воскресенье, 18 февраля, в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США "Карни", который присоединился к эсминцу "Росс", что означает подобный маневр рассуждает политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik

Утверждения США о том, что Россия наращивает военные силы в Черном море, – "прямая ложь", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию следующим образом:

"Трамп, придя к власти, не уменьшает, а увеличивает военный бюджет, и для объяснения этого ему нужна причина. Он находит эту причину, она банальна и предсказуема: это Россия. Северная Корея на такую причину ре-модернизации не тянет, поэтому Россия, как всегда, является объектом нападок американской политической элиты".

"Я думаю, этот вектор будет продолжаться до точки начала восстановления российско-американских отношений. Но, учитывая политику однополярного мира, которую США снова "берут на щит", я думаю, эта точка еще очень далека", – добавил Александр Асафов.

AP Photo / J. David Ake Власти США расширили санкции в отношении России

В Североатлантическом альянсе знают, что границы России, включая Крымский полуостров, исчерпывающе прикрыты. Но никто из сторонников провокаций, скорее всего, на серьезный успех не рассчитывает. Черное море в последние месяцы и даже годы привлекает особое внимание Запада и его военной составляющей в лице НАТО. Стоит напомнить, что в наступившем году Черное море уже "посещал" ракетный эсминец USS Carney, оснащенный системой ПРО "Иджис" и десятками крылатых ракет "Томагавк". А летом прошлого года в акваторию заходило сразу несколько натовских судов для участия в совместных с Украиной маневрах.

В Москве не раз заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО. Россия рассчитывает, что НАТО в своих решениях будет руководствоваться здравым смыслом, но готова предпринять необходимые действия, чтобы парировать угрозы для национальной безопасности от укрепления военного потенциала альянса, неоднократно заявлял Сергей Лавров.